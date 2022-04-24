بحرارة دون الـ30°.. استمرار موجة الأمطار بالعراق للايام المقبلة - عاجل

2022/04/24 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأحد، ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين امطارا متفاوتة الشدة، بدرجات حرارة دون 30 مئوية ببعض المحافظات.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون بعموم المناطق غائما جزئيا واحيانا غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا".

وأضافت، أن "الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-30)كم/س مع فرصة لتصاعد الغبار في بعض الاماكن بمدى رؤية (6-8)كم وفي الغبار والمطر (4-6)كم، وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 21 مئوية والعظمى 28 مئوية".

وأشارت إلى، "تسجيل ادنى درجة حرارة صغرى في نينوى 14 مئوية واعلاها في النجف والديوانية 26 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 26 مئوية واعلاها في الناصرية والبصرة 34 مئوية".

وبينت: "تبقى الاجواء على حالها الثلاثاء المقبل بارتفاع قليل لدرجات الحرارة في المنطقة الجنوبية".

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