اصابة خمسة مدنيين بحادث سير قرب السليمانية

2022/04/24 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية

أصيب خمسة مدنيين، اليوم الاحد، في حادث سير قرب كلار جنوب السليمانية.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية نقلت المصابية للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

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