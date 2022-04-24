القبض على تسعة متهمين بقضايا مختلفة في واسط

2022/04/24 | 10:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاحد، عن القاء القبض على تسعة متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على تسعة مطلوبين قضائياً وفق احكام مواد قانونية”.واضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وسينالون جزاءهم العادل”.

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