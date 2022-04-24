2022/04/24 | 10:12 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تشير أرقام جديدة صادرة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: 7 من كل 10 أشخاص في إنجلترا أصيبوا بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عن الحكومة البريطانية
إلى أن حوالي سبعة من
كل عشرة أشخاص في
إنجلترا، ربما أصيبوا
بفيروس كورونا، منذ
الأشهر الأولى من الجائحة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: 7 من كل 10 أشخاص في إنجلترا أصيبوا بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: 7 من كل 10 أشخاص في إنجلترا أصيبوا بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).