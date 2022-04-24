دراسة: 7 من كل 10 أشخاص في إنجلترا أصيبوا بكورونا

2022/04/24 | 10:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير‭ ‬أرقام‭ ‬جديدة‭ ‬صادرة‭

‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭

‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬سبعة‭ ‬من‭

‬كل‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭

‬إنجلترا،‭ ‬ربما‭ ‬أصيبوا‭

‬بفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬منذ‭

‬الأشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الجائحة‭.

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