أعـمـال فـنـيـة مـسـروقـة لـفـنـانـيـن رواد عراقيين تعرض في بغداد بعد استعادتها

2022/04/24 | 10:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في‭ ‬بغداد،‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬إمكان‭

‬الجمهور‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬من‭

‬جديد‭ ‬بلوحات‭ ‬لمناظر‭

‬طبيعية‭ ‬وأعمال‭ ‬نحتية‭ ‬تمثل‭

‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الإرث‭ ‬الفني‭

‬التشكيلي‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭

‬فُقد‭ ‬جراء‭ ‬السرقة‭ ‬وا

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