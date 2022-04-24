2022/04/24 | 10:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بتعرض

طبيب أسنان لعملية تسليب وسط الناصرية

مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر في تصريح تابعته وكالة نون

، ان “أربعة أشخاص مجهولين يستقلون

عجلة صالون اوقفوا عجلة طبيب أسنان ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. تعرض طبيب أسنان للتسليب والضرب وسط الناصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. تعرض طبيب أسنان للتسليب والضرب وسط الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).