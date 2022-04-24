أزمة الغذاء العالمية تزداد حدة والعراق في مقدمة المتضررين - فلاح أمين الرهيمي

2022/04/24 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي لماذا العراق في مقدمة الدول المعرّضة للجوع في أزمة الغذاء العالمي ؟ إن العراق ربما من الدول القليلة والمعدودة التي تتعرض إلى الضرر الكبير لأن اقتصادها ريعي وهذا يعني أن مستلزمات حياتها تعتمد على ما يستورد من خارجه أي من الدول المجاورة والأخرى وهو يعتمد بذلك على عائدات النفط وهذا يعني أيضاً أن شعبه مستهلك وغير منتج وأن شعبه لا يمتلك الصناعة وقليل من الزراعة بسبب قطع رقاب الأنهار من دول الجوار التي ......





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