إحداها للحيوانات الأليفة وأخرى للمدخنين.. قائمة بـ5 شركات طيران غريبة تواجدت في الماضي

2022/04/24 | 10:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح إلغاء الحكومة الأمريكية للضوابط الرقابية على صناعة الطيران في السبعينيات الباب لبعض المشاريع التجارية المثيرة للدهشة، بما في ذلك شركات الطيران مخصصة للحيوانات الأليفة، والمصلين، والمدخنين.

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