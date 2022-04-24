أحدهما منتسب امني.. القبض على متهمين اثنين يتاجرون بالمواد المخدرة في بغداد (صورة)

2022/04/24 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بأن قوة امنية القت القبض على متهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية ألقت القبض على متهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة احدهم منتسب في هيأة الحشد الشعبي وبالجرم المشهود ضمن مدينة الصدر بالعاصمة بغداد".

واضاف انه "تم ضبط بحوزتهم ٩٧٠غم من مادة شبيه بالكرستال ومسدس وميزان وموبايل عدد٣".

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