2022/04/24 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، انطلاق اليوم الثاني من عملية الإرادة الصلبة الثانية في الأنبار وصلاح الدين لملاحقة فلول داعش والقضاء على جميع تحركاته بالمحافظتين المذكورتين.

وقال بيان للحشد الشعبي تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية باشرت بغطاء جوي من القوة الجوية وطيران الجيش في الأنبار حيث تقدمت عشرات الكيلو مترات في الصحراء الغربية وتفتيشها العديد من الوديان".

ونقل البيان حديث عن قائد عمليات الأنبار قاسم مصلح ، قوله إن “اليومين المقبلين سيشهدان محاصرة تامة للإرهابيين”، مبينا ان “هناك أعداد ليست بالقليلة من فلول داعش بالصحراء بحسب المعلومات الإستخبارية”.

وأوضح البيان "شاركت الهيئة بأربعة ألوية (13-18-19-17) ضمن قيادة عمليات الانبار في الحشد الشعبي، فضلا عن مشاركة قيادة عمليات الجزيرة اللواء (46) حشد شعبي، وقوة من عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي وكذلك لواء 14 حشد شعبي ضمن عمليات بغداد ومشاركة المديريات الساندة لهيئة الحشد الشعبي”.

وأوضح، انه "في ذات الصدد انطلقت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين متمثلة بالألوية السادس ،51 ،31 ،35، في هيئة الحشد الشعبي، فضلا عن التشكيلات الساندة في الحشد الشعبي لدهم وتفتيش عدة مناطق بالمحافظة".

وشرعت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، امس السبت، بالمرحلة الثانية من “عملية الإرادة الصلبة” من 14 محورا غرب محافظة الأنبار، وعدة محاور في صلاح الدين حيث شاركت في العملية ‏قطعات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي و جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الرد السريع وحرس الحدود وجهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية العراقية.

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