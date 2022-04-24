بالصور:مدرب العراق للشباب

2022/04/24 | 10:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مدرب منتخبنا الوطني للشباب عماد

محمد، اليوم الأحد، لحادث مروع أدى إلى

تعرضه لكسر في الجمجمة.

وبحسب مصادرنا ، فإن "مدرب منتخبنا

الوطني للشباب عماد محمد تعرض للغرق

بقارب في نهر الكوفة ومعه عضو إتح

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