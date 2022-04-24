استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في الانبار

2022/04/24 | 10:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت عبوة ناسفة رتل للدعم اللوجستي

لقوات التحالف الدولي صباح اليوم الأحد

في الانبار

وقال مصدر ان رتلا للدعم اللوجستي تابع

لقوات التحالف الدولي استهدف بعبوة

ناسفة على الطريق الدولي السريع في

محافظة

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