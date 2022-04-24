دراسة: التمارين المكثفة تساهم بتقليل الرغبة في تناول الأطعمة الدهنية

2022/04/24 | 10:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصلت دراسة جديدة إلى أن أداء التمارين المكثفة لا يحرق الدهون فحسب، بل يمكن أن يبعد الشخص عن تناول الأطعمة الدهنية.ووجد باحثون في جامعة ولاية واشنطن، في تجربة أجريت على الفئران أن أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام كانوا قادرين على تجنب الإشارات إلى تناول الأطعمة غير الصحية.وتشير النتائج إلى أن […]

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