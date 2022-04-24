الدفاع توجه دعوة للمقبولين في الدورة (112)

2022/04/24 | 11:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت وزارة الدفاع اليوم الاحد، الطلاب المقبولين في الدورة (١١٢)، الى مراجعة الكلية العسكرية الأولى في الرستمية وحسب التواريخ المؤشرة إزاء كل محافظة والجدول أدناه، مستصحبين معهم: 1.المستمسكات الأربعة.2.صورة شخصية عدد (12) خلفية بيضاء.3.تأييد سكن.4.عقد زواج إذا كان متزوج أو عقد زواج الأب والأم.

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