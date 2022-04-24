اشرب كميات كافية من الماء عند الإفطار لتجنب هذه الأعراض خلال شهر رمضان

2022/04/24 | 11:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد الماء من أول المشروبات التي نتناولها بعد نهار طويل من الصيام.ومن الضروري شرب كمية كافية من الماء خلال وجبة الإفطار، لتجنب هذه الأعراض.

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