بالفيديو.. إنزال جوي في صحراء الرطبة لضرب مضافات داعش

2022/04/24 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- الأنبارأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بتنفيذ فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة التابع الى فرقة الرد السريع وزارة الداخلية، إنزالاً جوياً في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة التابع الى فرقة الرد السريع وزارة الداخلية، نفّذ إنزالاً جوياً على بعض المضافات والمهربين في صحراء الرطبة".وأظهرت مقاطع مصورة من الجو، طائرات الجيش العراقي وهي تحوم فوق المضافات لتنفيذ عمليات الإنزال الجوي في عمق صحراء الرطبة، لملاحقة بقايا الإرهابيين.

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