الزراعة تحدد أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق

2022/04/24 | 11:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – هندرين مكي

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عدم وجود شحّ في الأسماك، فيما حددت اسباب ارتفاع أسعاره في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة بدأت قبل ثلاثة أشهر بحملة لاطلاق ملايين من صبيعات الاسماك بالمسطحات المائية مجاناً، بهدف زيادة مخزون السمك"، مؤكداً "وجود اكتفاء ذاتي، لأن نسبة الاطلاقات بلغت 200%".

وأضاف، أن "صبيعات الأسماك يفترض أن تكون جاهزة للصيد بعد أربعة أو خمسة أشهر"، مبيناً أن "أسعار الأسماك يعود ارتفاعها في الأسواق خلال شهر رمضان الى السحب المضاعف رغم توفره بكثرة جراء الاكتفاء الذاتي".

وأشار إلى أن "آلية إدارة الجمعيات التعاونية والعلوات الخاصة ببيع الخضار ترتبط حاليا بوزارة الأعمار وأمانة بغداد بعد أن كانت في السابق من صلاحية وزارة الزراعة".

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