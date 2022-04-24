وفد إيراني في أربيل هذا الأسبوع.. هذا جدول المباحثات

2022/04/24 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد، عن زيارة قريبة لوفد إيراني إلى مدينة أربيل للاجتماع مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "وفدا إيرانيا سيزور أربيل الأسبوع الحالي بهدف الاجتماع مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وقيادة الحزب".

وأضاف، أن "الزيارة تهدف لمحاولة إقناع الحزب الديمقراطي بالعدول عن قرار الذهاب مع التحالف الثلاثي، وتشتيت البيت الشيعي".

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