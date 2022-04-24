استخدام اسلحة خفيفة في نزاع عشائري في المثنى

2022/04/24 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – المثنى

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع نزاع عشائري بناحية السوير في محافظة المثنى بين عشريتن .

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليو)، ان "النزاع استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث النزاع اندلع بين الطرفين بسبب تجاوز واعتداء احد الأطراف".

وأضاف، ان "القوات الامنية سيطرت على النزاع دون أي إصابات تذكر بين الطرفين".

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