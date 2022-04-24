النمسا: لا يجوز عرض عضوية الاتحاد الأوروبي على أوكرانيا

2022/04/24 | 11:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ، في تصريح خلال قمة وسائل الإعلام الأوروبية في ليخ أم آرلبيرغ، عن اعتقاده بعدم ضرورة عرض عضوية الاتحاد الأوروبي على أوكرانيا.ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية عن الوزير، قوله إنه لا يجوز أن تحصل أوكرانيا على وضع مرشح في يونيو، كما يتوقع رئيسها فلاديمير زيلينسكي.ووفقا للوزير النمساوي، […]

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