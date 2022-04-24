القرآن محاولة لقراءة مغايرة 46 - ضياء الشكرجي

2022/04/24 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي أَوَكُلَّما عاهَدوا عَهدًا نَّبَذَهُ فَريقٌ مِّنهُم بَل أَكثَرُهُم لا يُؤمِنونَ (100)بلا شك إن نقض العهود مدان من كل القوانين والشرائع والمواثيق، علاوة على أنه مدان أخلاقيا.



جميل من هذه الآية أنها لم تعمم نبذ أو نقض العهود على كل اليهود، كما يفعل القرآن غالبا، بل ذكرت أن فريقا منهم فعل ذلك، وإن كانت العقوبة، حسب بعض الروايات، قد شملت كل اليهود آنذاك.



ولكننا نعلم إن نقض العهود لم يمارس من قبل أ ......





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