هؤلاءِ كلُّ مَن أحببتُ! - فاطمة ناعوت

2022/04/24 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت خلسة المختلس من الصعب على المرء نسيان "أولَ" مرة من كل شيء في حياته، بعدما يكتمل وعيه بالحياة وبمن حوله.



أول يوم يذهب فيه إلى المدرسة، أول مَن صادقه، أول معلم في حياته، أول كلمة قرأها، أول لعبة جاءته، أول حب في حياته، أول بلد سافر إليها، وطبعا أول كتاب قرأه.



بالنسبة لي، وبعد تجاوُز مجلات الأطفال: ميكي وسمير وتان تان، وألغاز "المغامرون الخمسة" للعبقري محمود سالم، وقصص "المكتبة الخضراء" الفا ......





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