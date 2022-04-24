القبض على ثلاثة متهمين بقضايا المخدرات في كربلاء

2022/04/24 | 11:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات.

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