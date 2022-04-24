روسيا تنشر “قذائف الرعب” على بعد 60 كيلومترا من الحدود

2022/04/24 | 11:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، إن روسيا نشرت قاذفات صواريخ إسكندر-إم المتنقلة على بعد 60 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.وفي تحديثها الصباحي اليومي عن تطورات الحرب قالت القوات المسلحة الأوكرانية: “زاد العدو من عدد القوات في منطقة بيلغورود من خلال نقل وحشد وحدات إضافية”.وأضافت: “وفقا للمعلومات المتاحة، تم نشر […]

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