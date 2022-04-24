2022/04/24 | 12:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مشروع جديد" يخص رواتب الموظفين .. تعلن عنه وزارة التخطيط اعتبارا من تموز القادم) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مشروع جديد" يخص رواتب الموظفين .. تعلن عنه وزارة التخطيط اعتبارا من تموز القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).