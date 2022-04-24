أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تعود للمكاسب وبولكادوت تتألق

2022/04/24 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات اليوم الأحد 24 أبريل 2022، فيما خطفت بولكادوت الأضواء المشفرة.

وعاودت عملة بيتكوين الربح مجددا لتقترب من مستوى 40 ألف دولار، فيما تألقت بولكادوت بعد الارتفاع لليوم الثاني على التوالي والاقتراب من مستوى 19 دولارا.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات الأحد لتصل إلى 1.84 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 52.35 مليار دولار.

ويأتي الارتفاع بينما طلبت 46 شركة ومؤسسات أوروبية في مجال الكريبتو من وزراء المالية في 27 دولة أوروبية تخفيف بعض المتطلبات التنظيمية لصناعة العملات الرقمية المشفرة.

وعلى سبيل المثال، طلبت الشركات استبعاد مشاريع التمويل اللامركزي (المحدِّد) من متطلبات التسجيل ككيانات قانونية.

وأرسلت 46 شركة ومؤسسات أوروبية للكريبتو خطابا إلى 27 وزير مالية في الاتحاد الأوروبي بشأن متطلبات الكشف عن معاملات الكريبتو، حسبما أفادت وكالة رويترز هذا الأسبوع.

وفي الرسالة المؤرخة في 13 أبريل/نيسان، طلبت الشركات والمنظمات من صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي التأكد من أن لوائحهم لا تتجاوز القواعد الحالية التي تتماشى مع المعايير التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATF).

يذكر أن البرلمان الأوروبي صوت الشهر الماضي على دفع مشروع قانون MICA دون النص الذي كان من شأنه أن يحظر بشكل فعّال العملات المشفرة القائمة على إثبات العمل.

وقدم الاتحاد الأوروبي MICA لتنظيم جميع مصدري الكريبتو ومقدمي الخدمات في المنطقة.

سعر بيتكوين اليوم

ارتفع سعر بيتكوين Bitcoin BTC العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الأحد 24 أبريل/نيسان 2022 بنسبة 0.38% ليصل إلى 39,757.82 دولار.

وزادت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى مستوى 756.742 مليار دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وزاد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.05% مسجلًا 2,955.31 دولار.

وارتفع سعر بينانس كوين Binance coin BNB في حدود 0.57% إلى 404.80 دولار.

وهبط سعر عملة الريبل XRP بنسبة 0.47% إلى 0.710539 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.37% لتسجل 0.896900 دولار.

وربح سعر بولكادوت Polkadot بنسبة 3.51% ليصل إلى 18.98 دولار.

وزاد سعر دوجكوين DOGE/USD بنسبة 0.20% إلى مستويات 0.134546 دولار.

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