بعد ساوة.. الموارد المائية: بحيرة الرزازة مهددة بخطر الجفاف

2022/04/24 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الموارد المائية، الاحد، من

تعرض بحيرة الرزازة بمحافظة كربلاء إلى

خطر الجفاف، مؤكدة عدم قدرتها على رفدها

بالحصص المائية الكافية بسبب الشح

والجفاف الذي تعانيه البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم

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