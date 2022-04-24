إسرائيل تلغي شرط ارتداء الكمامات بالأماكن المغلقة

2022/04/24 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت إسرائيل قرارا كان يفرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمعمول به منذ ما يقرب من عام مع استمرار انخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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