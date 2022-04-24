اصدار تعليمات جديدة لزيارة المتحف العراقي

2022/04/24 | 12:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع التدخين وادخال الحقائب او السلاح.

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