2022/04/24 | 12:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف سياسي يهدد باقامة دعوى على من يعطل مجلس النواب ويؤكد: سنحل البرلمان اذا لم تعقد الجلسة القادمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/24 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف سياسي يهدد باقامة دعوى على من يعطل مجلس النواب ويؤكد: سنحل البرلمان اذا لم تعقد الجلسة القادمة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف سياسي يهدد باقامة دعوى على من يعطل مجلس النواب ويؤكد: سنحل البرلمان اذا لم تعقد الجلسة القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).