شرطة كربلاء تنفي الاعتداء على مواطن وتقول ان المقطع مجتزأ

2022/04/24 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية شرطة كربلاء توضيحا بشأن مقطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي تجاوز القوات الأمنية في كربلاء على احد المواطنين.

وأكدت المديرية في بيان ان ما حصل هو جزء مقتطع والغاية منه زيادة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وان الشخص الذي يظهر في مقطع الفيديو قام بالاعتداء على ضابط برتبة عميد وامتنع عن تنفيذ القانون خلال حادث حريق.

وقامت دوريات النجدة بتفريق العجلات للسماح لعجلات الدفاع المدني باخماد النيران واخلاء المواطنين مشيرة الى القبض على ذلك الشخص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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