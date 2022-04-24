العراق و9 دول أخرى تتسبب بـ 70% من انبعاثات حرق الغاز

2022/04/24 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جاء العراق ضمن قائمة تضم عشر دول هي الأكثر مساهمة في انبعاثات حرق الغاز في العالم على وفق تصنيف أعدته شركة متخصصة في هذا المجال.

وأظهر التقرير الذي أصدرته شركة أبحاث الطاقة وذكاء الأعمال ريستاد إنرجي ان عشر دول بينها وهي العراق روسيا وإيران وفنزويلا ونيجيريا والولايات المتحدة والجزائر والمكسيك وليبيا والصين تتسبب مجتمعة في سبعين بالمئة من انبعاثات حرق الغاز في العالم.

وأضاف التقرير انه وعلى الرغم من التطورات الإقليمية تظهر جهود العالم للحد من نشاط الحرق مع السعي لخفض الانبعاثات فإن قائمة المساهمين الرئيسيين لم تشهد تغييرًا.

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