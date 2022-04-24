الكتابات الماركسية الجديدة - هاشم نعمة

2022/04/24 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاشم_نعمة ترجمة: هاشم نعمةتطورت الكتابات الماركسية الجديدة كمدرسة فرعية داخل الماركسية بقصد العودة إلى نسختها الكلاسيكية في تحليل التخلف في العالم الثالث*.



ويُعرف التخلف الاقتصادي كعملية تكون سمتها الغالبة هي التدفق المستمر للفائض الاقتصادي المتولد في الهامش نحو الاقتصاديات الرأسمالية المتطورة.



وتتميز الاقتصاديات المتخلفة بانخفاض معدل دخل الفرد وبمعدلات تراكم بطيئة.



ويشرح بول باران بأن البلدان المتخ ......





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