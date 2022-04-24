2022/04/24 | 12:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V__YmtJ8Evg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شيروان الدوبرداني: ٤٠٠ شخص اجنبي ضمن لواء ٨٠ بالحشد الشعبي منهم من الجنسبة التركية والسورية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شيروان الدوبرداني: ٤٠٠ شخص اجنبي ضمن لواء ٨٠ بالحشد الشعبي منهم من الجنسبة التركية والسورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).