2022/04/24 | 12:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد –واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن ضبط حاويتين لمواد طبية مخالفة للشروط في منفذ ميناء ام قصر الاوسط.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني في منفذ ميناء أم قصر الاوسط، تمكنت من ضبط حاويتين تحتوي (مادة اولية باودر يستخدم في صناعة دواء البراسيتول) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

واضافت ان "الحاويتين قد تجاوزتا المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراعاة شروط الخزن لهذه المادة ونفاذ صلاحيتها"، مشيرة الى ان "هذه المادة تعد عالية الخطورة لانها توثر بشكل مباشر على صحة المواطن".

وتابعت انه "تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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