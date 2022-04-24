2022/04/24 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد أعمدة دخان إثر اندلاع حريق قرب محطة وقود وسط كربلاء (صورة)

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