الإعلام الأمني: القبض على إرهابيين ضمن عملية الإرادة الصلبة بالأنبار

2022/04/24 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القاء القبض على مطلوبين اثنين متورطين بقضايا إرهابية.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قيادة القوات البرية من خلال قيادة عمليات الانبار، وضمن المرحلة الثانية لعملية إلارادة الصلبة، تتمكن من القاء القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب"

وأضافت، انه "تمت عملية القبض بعملية نوعية نفذت من قبل لواء المشاة 74 في الفرقة الخامسة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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