2022/04/24 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يعثر على أماكن انطلاق داعش وعبوات ناسفة شرق صلاح الدين

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