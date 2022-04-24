قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية

2022/04/24 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي

قاسم مصلح، اليوم الاحد، تفاصيل جديدة

عن عملية "الارادة الصلبة"، فيما اشار

الى أن العملية تجري وفق ماخطط لها.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي

قاسم مصلح في بي

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