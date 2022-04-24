حريق كبير بالقرب من اكبر مستودعات البنزين وسط كربلاء (فيديو)

2022/04/24 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق كبير في معرض تجاري قرب احد

اكبر مستودعات البنزين وسط كربلاء،

فيما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها

للسيطرة عليه.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان

حريقاً كبيراً نشب في احد المعارض

التجارية للاج

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