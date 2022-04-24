العراق يسجل نسب تعاطي رشوة مرتفعة وغير مقبولة في المؤسسات الحكومية

2022/04/24 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فصحت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن

نتائج تحليل استبانة قياس مُدركات

الرشوة في دوائر تنفيذ بغداد

والمحافظات، مشيرةً إلى تسجيل نسب

تعاطي رشوة مرتفعة وغير مقبولة في

المؤسسات الحكومية

ودعت الهيئة في بيان

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