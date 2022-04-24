2022/04/24 | 13:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفض تسليم نفسه فــ لقي مصرعه .. تاجر مخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفض تسليم نفسه فــ لقي مصرعه .. تاجر مخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).