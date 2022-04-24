التعليم تحدد توقيتات الاختبار التنافسي والامتحانات النهائية للدراسات الأولية والعليا

2022/04/24 | 13:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تحدد توقيتات الاختبار التنافسي والامتحانات النهائية للدراسات الأولية.

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