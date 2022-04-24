نيمار يسخر من هجوم جماهير باريس سان جيرمان

2022/04/24 | 13:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سخر البرازيلي نيمار من جماهير فريق باريس سان جيرمان، بعد ما حدث في مباراة الأمس أمام لينس في بطولة الدوري الفرنسي.والتقى الفريقان في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البطولة، حيث تعادلا بهدف لمثله، وتوج باريس سان جيرمان في النهاية بلقب الدوري.وشهدت المباراة مواصلة هجوم جماهير باريس سان جيرمان ضد العديد […]

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