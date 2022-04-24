القبض على إرهابيين اثنين في محافظة الانبار

2022/04/24 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الأحد، إنها قبضت على إرهابيين اثنين في محافظة الانبار.

وذكر بيان للخلية ، أن “قيادة القوات البرية من خلال قيادة عمليات الانبار، وضمن المرحلة الثانية لعملية إلارادة الصلبة، تمكنت من القاء القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 ارهاب” مبيناً ان “عملية القبض تمت بعملية نوعية نفذت من قبل لواء المشاة 74 في الفرقة الخامسة”.

وأضاف البيان “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.

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