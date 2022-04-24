الإعلام الأمني يعلن نتائج اليوم الثاني من عملية الإرادة الصلبة

2022/04/24 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الأحد، عن نتائج اليوم الثاني من عملية الإرادة الصلبة.

وقالت الخلية في بيان لها، إنه “ضمن المرحلة الثانية في عملية الإرادة الصلبة ولليوم الثاني على التوالي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، تمكنت القطعات الامنية المشاركة في تحقيق عدد من الأهداف المرسومة لها وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، أذ تم العثور على وكر من قبل لواء الرد السريع يحتوي اسلحة وعبوات ناسفة وعفش في منطقة البو كرمة التابعة لقاطع ديالى”، مشيراً الى أن “القوات الخاصة نفذت مع جهاز مكافحة الارهاب ثلاث عمليات انزال في عمق الصحراء”.

وأضاف البيان أنه “تم العثور على وكر من قبل لواء 74 الفرقة 5 تم تدميرها، فيما تم العثور على وكر من قبل لواء 18 يحتوي ارزاق واعتدة مختلفة تم تدميرها”.

وتابع أن “قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من العثور وضمن محور لواء 38 جنوبي كبيسة على وكر يحتوي (دراجة مفخخة و10 قنابر هاون 82 ملم و4 أخرى عيار 120 ملم وصفيحتي هاون ومستلزمات مواد تفجير وراية لداعش)”، لافتاً الى أنه “تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا”.

وأوضح أن “القطعات الامنية مازالت تنفذ الخطة المرسومة لها”.

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