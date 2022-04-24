العذاري: مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل سيعرض في أول جلسة للبرلمان

2022/04/24 | 13:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - وسام الملا

أعلن رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، اليوم الأحد، ان مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل سيعرض في أول جلسة للبرلمان.

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