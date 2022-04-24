بطرق غير تقليدية ... شركات وساطة تعمل على جذب المستثمرين

2022/04/24 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعمل بعض شركات الوساطة على جذب المستثمرين، حول العالم بطرق مختلفة غير تقليدية.

وتعتبر شركة الوساطة هي المنصة التي يسمح من خلالها لجميع الأشخاص من المستثمرين والمتداولين بتداول مختلف العملات الرقمية أو العملات التقليدية سواء كان بيعها أو شرائها، حيث أنها تسهل على المستخدم الحصول على هذه العملات وذلك من خلال التداول في سوق الأوراق المالية أو كما يشتهر بسوق الفوركس".

وتبدأ عملية البحث من قبل المستثمرين الجدد أو من المستثمرين الذين يمتلكون خبرة في عالم التداول عن اختيار أفضل شركات الوساطة الموثوقة لتحديد شركة والتعامل معها لتوفير الكثير من الجهد الذي يبذل في البحث عن العملات التي يتم بيعها أو شراؤها عالمياً وخاصة إذا كانت من العملات الأجنبية.

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