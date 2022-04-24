مصرع شخصين بحادث سير شمالي بغداد

2022/04/24 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

لقي شخصين مصرعهما، اليوم الاحد، إثر حادث سير شمالي بغداد.

وقال مصدر امني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "حادث سير وقع على الطريق السريع بالشعلة بين مركبة نوع جارجر ومركبة حمل نساف".

وأضاف ان "الحادث ادوى بحياة شخصين من المركبة الجارجر".

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