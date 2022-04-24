داعش ينفذ هجوماً على نقطة امنية في الانبار

2022/04/24 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بهجوم نفطه عناصر من داعش على إحدى النقاط الأمنية في محافظة الانبار

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "عدداً من عناصر داعش كانوا يستقلون عجلة نوع بيك آب، نفذوا هجوما على إحدى النقاط الأمنية العائدة لقوات الشرطة على الطريق الدولي السريع بالقرب من قضاء الرطبة غربي الانبار".

وأضاف ان "الهجوم اسفر عن اصابة اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية بجروح خطيرة".

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